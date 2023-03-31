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Российские спутники «Скиф» обеспечат Северный полюс интернетом с 2026 года

Анастасия Бобылева
03:45 31.03.2023
Сейчас с Северного полюса можно позвонить или отправить короткое смс-сообщение, и для этого нужен спутниковый телефон.
Российские спутники «Скиф» обеспечат Северный полюс интернетом с 2026 года
© Фото: Jaap Arriens ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В 2026 году на Северном полюсе появится спутниковый интернет. Об этом заявили в пресс-службе некоммерческого партнерства «Глонасс».

«С 2026 года жители России смогут пользоваться интернетом на Северном полюсе. В рамках проекта "Сфера" госкорпорация "Роскосмос" обеспечит широкополосный доступ в интернет в арктической зоне», - приводит сообщение РИА Новости.

Для этого на орбиту высотой 8070 километров над Землей будут выведены спутники «Скиф». С их помощью на Северном полюсе станут доступны услуги телефонии, высокоскоростного интернета и интернета вещей.

Как рассказали в пресс-службе, сейчас на Северном полюсе интернета практически нет. Связаться с большой землей можно только при помощи спутникового телефона, позволяющего звонить и писать короткие смс-сообщения. Если объединить несколько таких аппаратов, подключиться к интернету можно, но работать он будет медленно, и это будет дорого.

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