На обломке льдины: 85 лет назад завершила работу первая в мире полярная дрейфующая станция

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В воскресенье, 19 февраля, исполнилось 85 лет со дня завершения работы первой в мире научной экспедиции на дрейфующей льдине. В ней участвовали советские ученые во главе с Иваном Папаниным. По сложности эту работу уже тогда сравнивали с полетом в космос. Для полярников разработали особые пайки из всевозможных концентратов. Также придумали и специальную посуду. В Российском государственном музее Арктики и Антарктики хранится более тысячи экспонатов из экспедиции.

Несмотря на тяжелейшие погодные условия, исследователям удалось собрать уникальные данные и уберечь их, когда обстоятельства стали угрожать не просто результатам работы , но и самим ученым. На станции работали руководитель экспедиции и повар Иван Папанин, океанограф и врач Петр Ширшов, радист Эрнст Кренкель и метеоролог Евгений Федоров.

На Северный полюс их доставили самолетами. Оставили полярников на льдине с запасом провизии на полтора года. С собой у ученых была одна палатка, научное оборудование и ветряк для зарядки аккумуляторов радиостанции.

В начале площадь льдины была 3 на 5 километра. Но из-за штормов она раскололась. Трещина прошла прямо под палаткой. Зимовщики остались на обломке размером всего 300 на 200 метров. Спустя девять месяцев дрейфа полярников сняли со льдины у берегов Гренландии.

«Что подчеркивает папа в своих воспоминаниях - это то, что было слово «надо». Надо сохранить научные наблюдения, записи - это было самое важное. Надо обязательно выполнить все то, что им поручено», - вспоминает дочь Евгения Федорова.

Сразу после возвращения на «большую землю» полярникам присвоили звание Героев Советского Союза. В экспедиции были собраны уникальные научные данные о климате и течениях в Арктике, о ее животном мире, но самое важное - была заложена основа дальнейшего изучения важнейшего региона.

«Нам о северном ледовитом океане, конкретно о северном полюсе известно меньше, чем об обратной стороне Луны. Действительно, мы ничего не знали о нем. И никому в голову не приходило организовать зимовку прямо на дрейфующем льду. Они это дело организовали и собрали уникальнейшие материалы», - говорит специалист центра ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ, участник экспедиции «СП-8» Владимир Евсеев.

Напомним, осенью 2022 года в Арктику отправилась уже 41-я по счету российская полярная экспедиция. Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» - это уникальная научная лаборатория, аналогов которой нет в мире. Сегодня она работает в арктических широтах, продолжая программу дрейфующих станций, начало которой положила экспедиция Папанина в 1937 году.