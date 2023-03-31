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В Донецке образовались сугробы из-за выпавшего в конце марта снега

Владислав Кустов
Марина Крижановская
03:45 31.03.2023
Дончане не унывают и лепят снеговиков, однако важно быть осторожными: под снежным покровом не видно противопехотных мин «Лепесток».
В Донецке образовались сугробы из-за выпавшего в конце марта снега
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Донецке 30-го марта выпало столько снега, сколько не было за всю зиму. Но, как отмечает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов, благодаря этому в городе тишина.

«Может быть, благодаря снегу неудобно украинским боевикам стрелять по Донецку: орудия особо не попередвигаешь да и с наведением проблема. Впрочем, и с баллистикой, потому что ветер довольно сильный», - рассказал он.

Корреспондент добавил, что опасность, которую таят в себе противопехотные мины «Лепесток». значительно возросла. Под снегом их можно просто не увидеть. По этой причине передвигаться следует только по наезженной и проторенной дорожке. Но, по его словам, дончане не унывают и лепят снеговиков.

Немногим ранее сообщалось, что последние застрявшие из-за бурана машины эвакуировали в Мурманской области. Они возвращались из популярного среди туристов села Териберка. В снежном плену взрослые и дети провели почти сутки. Все - без еды, воды, а через 10-12 часов еще и без топлива.

Ехали двумя колоннами и ожидаемо встали на перевале, где метель заблокировала движение. Водители орудовали лопатами, но было все бесполезно. В машинах находились в том числе и дети - 23 ребенка. МЧС развернуло спасательную операцию. Дорожники работали посменно. За рулем шнекоротеров и грейдеров они чистили трассу, буквально, по сантиметрам.

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