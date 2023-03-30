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Спасенные из крупного затора в Мурманске рассказали, как выбирались из снежного плена

Елена Сивонен
Вероника Волосунова
19:22 30.03.2023
В Териберку едут, чтобы увидеть Ледовитый океан и бескрайнюю тундру, но зачастую, не представляя, насколько суровой может быть северная природа.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В Мурманской области эвакуировали последние застрявшие из-за бурана машины по дороге из популярного среди туристов села Териберка. В снежном плену взрослые и дети провели почти сутки, МЧС развернуло спасательную операцию.

«Вчера выехали в Териберку, погода была хорошая днем, только завернули туда, через пять километров подул ветер, мы развернулись, но не успели», - рассказала Марина Крылова, которую стихия застигла врасплох.

Ехали двумя колоннами и ожидаемо встали на перевале, где метель заблокировала движение. Водители орудовали лопатами, но все бесполезно. А в машинах, в том числе, дети, 23 ребенка. Все – без еды, воды, через 10-12 часов еще и без топлива.

«Около 50 машин, человек 300 людей, с детьми, не с детьми… Друг другу помогали», - добавил Олег Ющенко.

Дорожники работали посменно. За рулем шнекоротеров и грейдеров они чистили трассу, буквально, по сантиметрам.

«Лично я там в 6 утра уже был. Как заправщик работаю. Заправляю людей, технику, тех, кто на личных авто, вожу бензин, солярку, чтобы добирались до города», - добавил Максим Атрощенко.

Это направление в Мурманской области, пожалуй, самое популярное у туристов.

«Снежная обстановка, переметы у нас с октября и до июня. Были случаи, когда у нас 29 июня спасатели ездили вытаскивать людей из снежного плена <...> Из опыта многолетнего моего. От 10 до 15 раз в году у нас машины переметает, спасатели их достают, это стандартная ситуация для Мурманской области», - прокомментировал Михаил Тимофеев, заместитель министра региональной безопасности Мурманской области.

О том, что у заполярной красоты есть обратная сторона медали, в зимне-весенний период особенно, знают гиды. Но в погоне за барышом, нередко, пренебрегают мерами безопасности. Как итог, почти сутки любование Крайним Севером из окон авто. Поездка, которую теперь точно не забыть.

«Были автобусы с туристами, очень много. Но сотрудники МЧС неплохо сработали. Детей и женщин забирали. Очень хорошо», - сообщил Николай Таран.

Группа гида Руслана Тулупова сама пешком дошла до спасателей.

«У меня группа – спортсмены, слава богу, лыжники. Мы проделали этот маршрут 3,5 километра, выбрались, преодолели этот снежный плен», - поделился Руслан Тулупов, гид.

Последних застрявших на дороге из Териберки туристов спасатели эвакуировали в 17.00. Теперь на трассе только дорожники. Они продолжают чистить полотно, которое снова заметает. Дорога на Териберку для общественного транспорта по-прежнему закрыта.

Ранее в результате столкновения свыше 40 автомобилей на 217-м км федеральной автодороги М-4 «Дон» пострадали 11 человек, двое из которых - дети. На месте образовался затор в сторону Москвы.

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