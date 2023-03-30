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Fox News: Трамп лидирует среди республиканцев-кандидатов на пост главы США в 2024 году

Марина Крижановская
05:31 30.03.2023
Согласно опросу, Трамп удвоил свой отрыв с февраля и на 30 пунктов выше Рона Десантиса (54–24%).
Fox News: Трамп лидирует среди республиканцев-кандидатов на пост главы США в 2024 году
© Фото: IMAGO Julia Nikhinson - CNP Med Globallookpress
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лидирует от выдвиженцев Республиканской партии. Сообщается, что  он обогнал губернатора Флориды Рона Десантиса. Об этом свидетельствуют данные проведенного опроса телеканалом Fox News.

Указано, что Трампа поддерживает более 50% опрошенных. Из 15 объявленных и потенциальных кандидатов на выдвижение в 2024 году респонденты выбрали предпочтительный вариант.

«Опрос, опубликованный в среду, показывает, что Трамп удвоил свой отрыв с февраля и на 30 пунктов выше Рона Десантиса (54–24%). В прошлом месяце он вырос на 15 (43%-28%). Никто другой не достигает двузначных чисел. Майк Пенс занимает третье место с 6%, Лиз Чейни и Никки Хейли получают по 3% каждая, а Грег Эбботт занимает третье место с 2%. Все остальные получают 1% поддержки или меньше, и только 3% не уверены», - публикует данные опроса телеканал.

Немногим ранее сообщалось, что украинский кризис нужен Байдену ради политических очков для выборов. Об этом в интервью российскому СМИ рассказал автор расследования о подрывах на «Северных потоках»Сеймур Херш.

Он заявил, что в худшие времена участие в боевых действиях помогало президентам США получать политические очки. Нынешний глава Белого дома также не стал гнушаться этого, поскольку он желает стать президентом США во второй раз и будет держаться за украинский кейс до самого «конца». 

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