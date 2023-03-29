Расчеты БМ-21 «Град» нанесли удар по боевикам в зоне СВО: кадры
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» продолжают наносить массированные артиллерийские удары по укрепленным районам, технике и живой силе противника в зоне СВО. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы российских артиллеристов.
Расчеты «Градов» поддерживают наступление штурмовых отрядов ЦВО огнем. Благодаря слаженности и отличной подготовке они способны работать с неподготовленных огневых позиций, наносить удары и быстро менять позицию. Боец с позывным «Беркут» объяснил, в чем преимущество «Градов» в бою.
«На огневую позицию легче нам добраться, чем, допустим, гусеничной технике», - рассказал он.
Координаты целей командиру батареи передают разведчики и операторы БПЛА.
Ранее российские артиллеристы из группировки «Восток» пресекли попытку выдвижения колонны противника на Запорожском направлении. Они уничтожили два украинских бронеавтомобиля.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов