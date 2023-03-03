В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Силовики обнаружили в Херсонской области тайник боевиков с танковыми боеприпасами

Марина Крижановская
12:42 03.03.2023
Найденное передано в распоряжение Минобороны РФ. Всего обнаружено 134 танковых боеприпаса и 139 пороховых зарядов к ним и сопроводительная документация на украинском языке.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
Читайте нас на:

Сотрудники полиции, регионального УФСБ и спецподразделения Росгвардии нашли тайник украинских националистов при обследовании территории в Херсонской области.

При помощи квадрокоптера был обнаружен замаскированный тайник. В нем было 134 танковых боеприпаса и 139 пороховых зарядов к ним и сопроводительная документация на украинском языке. Сообщается, что тайник располагался в Скадовском районе области.

Указано, что боеприпасы принадлежали военной части Украины и были перепрятаны в начале специальной военной операции России по защите Донбасса. Обнаруженное передано в распоряжение Минобороны РФ.

Немногим ранее кадры с места теракта в Брянской области показала ФСБ РФ. На них - обстрелянные боевиками автомобили, в них находятся окровавленные тела водителей. Также по округе было разбросано иностранное оружие, в том числе мины и гранатометы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:17 Армия
Видео
Военкор «Звезды» Игорь Лапик и Народный фронт открыли сбор средств на поддержку батальона мотострелковой бригады в зоне СВО
12:40 В стране и мире
Кремль отметит героизм мальчика, спасшего девочек в Брянской области, и погибшего при теракте мужчины
12:12 В стране и мире
Видео
Самочувствие раненного украинскими диверсантами мальчика Федора улучшилось
11:57 В стране и мире
В России впервые испытан двигатель для спутников на криптоне
11:06 В стране и мире
Видео
Захарова назвала низостью ложь США о разговоре Блинкена и Лаврова об Уилане
Популярное
ТАСС: Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.