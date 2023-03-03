Силовики обнаружили в Херсонской области тайник боевиков с танковыми боеприпасами

Найденное передано в распоряжение Минобороны РФ. Всего обнаружено 134 танковых боеприпаса и 139 пороховых зарядов к ним и сопроводительная документация на украинском языке.

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Сотрудники полиции, регионального УФСБ и спецподразделения Росгвардии нашли тайник украинских националистов при обследовании территории в Херсонской области.

При помощи квадрокоптера был обнаружен замаскированный тайник. В нем было 134 танковых боеприпаса и 139 пороховых зарядов к ним и сопроводительная документация на украинском языке. Сообщается, что тайник располагался в Скадовском районе области.

Указано, что боеприпасы принадлежали военной части Украины и были перепрятаны в начале специальной военной операции России по защите Донбасса. Обнаруженное передано в распоряжение Минобороны РФ.

Немногим ранее кадры с места теракта в Брянской области показала ФСБ РФ. На них - обстрелянные боевиками автомобили, в них находятся окровавленные тела водителей. Также по округе было разбросано иностранное оружие, в том числе мины и гранатометы.