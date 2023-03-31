Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Майами

Встреча Даниила Медведева с соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнира продлилась 2 часа 17 минут.

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Майами, обыграв в тяжелейшей встрече соотечественника Карена Хачанова. Игра продлилась 2 часа 17 минут.

В финале Медведев встретится с победителем встречи между действующим победителем «Мастерса» в Майами испанцем Карлосом Алькарасом или итальянцем Янником Синнером. Призовой фонд турнира составляет 8,8 миллиона долларов.

Российский теннисист в текущем году выиграл 23 матча из 24 и вышел в пятый финал подряд.

Ранее российский спортсмен обыграл соперника из Франции Кентена Алиса в двух сетах. Встреча длилась около часа и закончилась результатом 6:4, 6:2 в пользу Медведева.