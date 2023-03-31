Минюст РФ включил лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского* в список иноагентов

Солист рок-группы открыто выступал в поддержку Украины и негативно высказывался в отношении граждан РФ.

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Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента). Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины, а также активно сотрудничал с иностранными структурами и негативно высказывался о российских гражданах.

Ведомство также сообщает, что реестр иноагентов пополнили Сергей Бойко*, Георгий Чентемиров* (физические лица, выполняющие функции иностранного агента), а также еще три организации.

Ранее Министерство юстиции Российской Федерации включило в список иностранных агентов блогера Илью Варламова* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента). Ведомство объяснило свое решением тем, что блогера поддерживали иностранные источники.

* физические лица, признанные выполняющим функции иностранного агента.