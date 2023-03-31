В Минтрансе сообщили, что запуск беспилотных грузовиков по М-11 планируется на июнь
Запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, планируется в конце июня. Об этом сообщил РИА Новости Виталий Савельев, министр транспорта России.
«В конце июня запланирован запуск движения высокоавтоматизированных транспортных средств на этой же трассе М-11 "Нева"», - сказал Савельев.
Ранее заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов в ходе Восточного экономического форума заявил, что коммерческое использование грузовиков на этой трассе возможно уже в 2024 году. Однако прежде необходимо протестировать транспортные средства, параллельно отрабатывая нормы правового и технического регулирования.
Проект разработан на основе опыта иностранных партнеров. Подобная технология уже используется на закрытых территориях Швеции, где разъезжают полуавтономные и автономные грузовики.