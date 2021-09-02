Тестирование беспилотных грузовиков запланировано на трассе «Нева» в 2022 году

Министерство транспорта РФ планирует начать тесты беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» с 2022 года. Коммерческое использование беспилотных машин между Москвой и Санкт-Петербургом может начаться 2024 году, а беспилотные перевозки между Азией и Европой - в 2030 году. Об этом заявил заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов в ходе Восточного экономического форума.

«Наша цель – до конца этого года внести на рассмотрение Правительства проект постановления о включении беспилотных магистральных грузоперевозок в режим "цифровых песочниц". Этот инструмент открывает реальную возможность начать тестирование грузовиков в беспилотном режиме, одновременно отрабатывая новые нормы правового и технического регулирования, инновационные организационно-технические решения и логистические бизнес-модели», - цитирует замминистра сайт ведомства.

Отмечается, что проект разрабатывается на основе уже отработанных компетенций при сотрудничестве с иностранными партнерами. На данный момент полуавтономные и автономные грузовики используются на закрытых территориях в Швеции. Тестирование на российской трассе может стать следующим этапом развития данной технологии.

Ранее сообщалось, что в 2024 году автономные грузовики поедут по трассе М-11 «Нева» в общем автомобильном потоке. Об этом рассказал первым зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов.