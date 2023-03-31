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Гости фотовыставки о жителях Донбасса в Москве поделились впечатлениями

Вероника Волосунова
21:56 31.03.2023
По словам посетителей выставки, фото-постеры транслируют боль, ужас и скорбь, пережитые жителями Донбасса.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Первые посетители открывшейся  рядом с посольством Соединенных Штатов в Москве фотовыставке «Глаза непокоренного Донбасса» рассказали о первых впечатлениях.

Они отметили, что четыре десятка фото-постеров передают боль, ужас и скорбь, которые пережили старики, женщины, дети и мужчины Донбасса.

«Особенно за душу мне запала (фотография - при. ред.) одна раненая бабушка, которой оказывают помощь солдаты. В одной из последних поездок я общался как раз с подобной бабушкой. Она рассказывала о всех тех зверствах, которые чинили солдаты ВСУ, когда наши брали город. Когда они сидели в подвалах, собирались идти куда-то за едой, то буквально тянули между собой жребий, кто пойдет. Многие просто не возвращались, когда выходили из своих подвалов», - поделился впечатлениями о выставке Игорь Подлесный, организатор Telegram-канала «Левый берег».

По словам Евгении Мартин, посетителя выставки, фотографии отражают сегодняшнее настроение. Глаза пятилетних детей выдают все, что они пережили. Кажется, что им не пять, а 40-50 лет.

Ранее в Москве открылась третья фотовыставка «Герои и подвиги». На стендах показаны истории героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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