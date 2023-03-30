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В Москве открылась третья фотовыставка «Герои и подвиги»

Алексей Курильченко
18:05 30.03.2023
На стендах показаны истории героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
© Видео: Российское военно-историческое общество © Фото: Российское военно-историческое общество
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В Москве на Гоголевском бульваре 30 марта состоялось торжественное открытие фотовыставки «Герои и подвиги». Она рассказывает истории 33 героев - 16 участников Великой Отечественной войны и 17 участников специальной военной операции. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при участии Министерства обороны РФ и Департамента культуры Москвы.

На стендах, расположенных вдоль бульвара, размещены фотографии разных лет из личных архивов семей военнослужащих, выписки из наградных документов, цитаты из писем и стихотворений бойцов. На стендах запечатлены разгром немецко-фашистских войск в битве под Сталинградом и на Курской дуге, освобождение Донбасса и Кавказа, форсирование Днепра - все это стало историческими событиями всемирного значения.

© Российское военно-историческое общество

Подвиги советских солдат перекликаются с подвигами современных российских воинов: они прикрывали собой боевых товарищей при разрыве гранаты, под шквальным огнем врага вытаскивали раненых с поля боя, мужественно держали оборону, сдерживая натиск превосходящих сил противника.

«Героев очень много. Мы стараемся рассказывать обо всех. Мы хотим, чтобы герои разных воинских специальностей - десантники, летчики, вертолетчики, артиллеристы и другие - и, конечно, представители всех народов нашей огромной страны, которые сегодня показывают примеры мужества, отваги и самопожертвования, стали известны нашим соотечественникам. На выставке мы рассказываем о наших современных героях, участниках специальной военной операции, и героях Великой Отечественной войны, потому что сегодня внуки и правнуки поколения победителей проявляют точно такое же мужество, отвагу, самопожертвование, любовь к Родине, сражаются за мирное небо, за правду, за справедливость», - рассказала научный сотрудник Российского военно-исторического общества Виктория Петракова.

© Российское военно-историческое общество

На мероприятии присутствовали семьи и сослуживцы героев, делегации из Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Новороссийска, Московской и Курской областей. От имени семей военнослужащих выступила Вера Солдатова - сестра Александра Шишкова из Ульяновска, Героя России.

«Плакаты прошлой выставки "Герои и подвиги" уже разлетелись по всей стране. Они есть уже в Ульяновске, в Рязани, в Волгограде и много где еще. Проходит большая просветительская работа, приводят на экскурсии студентов и школьников. Им очень нравится эта выставка! И нужно говорить о наших героях! Слава Богу, что на новой, третьей выставке представлены ребята, которые сейчас в здравии. Они получили свои медали и могут многое рассказать. А память о воинах, которые погибли, защищая нашу страну, останется в наших сердцах», - сказала Вера Солдатова.

Руководитель Департамента проектной деятельности РВИО Игорь Морозов отметил, что материалы фотовыставки безвозмездно передаются регионам для размещения на улицах городов, а также в тех образовательных учреждениях, в которых учились когда-то простые ребята, а ныне - герои Российской Федерации.

Фотовыставка на Гоголевском бульваре продлится один месяц. Аналог уличных экспозиций из цикла «Герои и подвиги» также есть в онлайн-формате.

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