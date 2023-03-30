В Москве открылась третья фотовыставка «Герои и подвиги»

В Москве на Гоголевском бульваре 30 марта состоялось торжественное открытие фотовыставки «Герои и подвиги». Она рассказывает истории 33 героев - 16 участников Великой Отечественной войны и 17 участников специальной военной операции. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при участии Министерства обороны РФ и Департамента культуры Москвы.
На стендах, расположенных вдоль бульвара, размещены фотографии разных лет из личных архивов семей военнослужащих, выписки из наградных документов, цитаты из писем и стихотворений бойцов. На стендах запечатлены разгром немецко-фашистских войск в битве под Сталинградом и на Курской дуге, освобождение Донбасса и Кавказа, форсирование Днепра - все это стало историческими событиями всемирного значения.
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