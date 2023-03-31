Журналист Оганесян обосновал детальность новой концепции внешней политики РФ

Эксперт отметил, что данная концепция говорит о том, что Россия отрицает путь к вмешательству в дела других стран.

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Главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян в беседе со «Звездой» объяснил суть новой концепции внешней политики России.

«Если посмотреть внимательно, проанализировать положение концепции, то Россия в ней выступает как глобальная держава, которая проставляет свои приоритеты не только в разных регионах и практически на всех континентах, но и в наиболее активных сферах международной деятельности, начиная от информационной безопасности, то что на Западе называется кибербезопасностью, заканчивая деятельностью в ООН, международных организациях, защитой русского языка, культуры, православной церкви», - сказал Оганесян.

Эксперт отметил, что столь разносторонне и детально концепция не была выписана никогда. Журналист добавил, что концепция говорит о том, что Россия отрицает путь к вмешательству.

«И сама не будет вмешиваться во внутренние дела других государств и будет противодействовать попыткам навязать свои идеологемы, свое мировоззрение, основанные на каких-то правилах, нормах и стандартах, разработанных в одной части мира, назовем их "коллективным Западом"», - объяснил Оганесян.

Ранее политолог Федор Лукьянов объяснил одной фразой суть новой концепции внешней политики Российской Федерации. Согласно его словам, самым важным положением в документе является положение РФ как «государства-цивилизации».