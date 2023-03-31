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Политолог Лукьянов объяснил одной фразой суть новой концепции внешней политики РФ

Игнат Далакян
17:15 31.03.2023
По словам эксперта, самым важным положением в документе является концепция России как «государства-цивилизации».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Российский журналист-международник, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» в беседе со «Звездой» объяснил суть новой внешнеполитической концепции Российской Федерации.

«На мой взгляд, там есть одно важное положение, из которого уже вытекает все остальное. В самом начале, описывая РФ как международный субъект, авторы концепции указывают, что это "государство-цивилизация". На мой взгляд, это является определяющей позицией, поскольку на практике это означает - страна, которая видит себя самодостаточной, внутренне полноценной и многообразной, имеющей свободу действий и решений. И главное в этом принципиальное отличие от длительного периода, который был раньше, - это страна, которая никуда не интегрируется. Из этого уже вытекает все остальное», - объяснил эксперт.

Согласно словам эксперта, предшествующие десятилетия до недавнего времени были отмечены феноменом глобализации. Все исходили из того, что в этом мире быть полностью самостоятельным невозможно, поэтому надо как-то встраиваться.

«Сейчас, и это следует в том числе из описания мировых тенденций, которые в концепции содержатся, никакой задачи никуда встраиваться больше не ставится. Россия этого делать не будет», - добавил Лукьянов.

Напомним, что ранее были названы главные принципы новой внешнеполитической концепции Российской Федерации. Документ указывает на самоопределение России в мире и ее подход к дипломатическим отношениям с другими государствами, в том числе и с Западом.

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