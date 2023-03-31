Опубликованы кадры из ПВР на трассе в Ростовской области

В ПВР есть все для комфортного пребывания, но самое главное, это тепло, которого так не хватает автомобилистам, оказавшимся в многокилометровой пробке из-за холодной, снежной и ветреной погоды.

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В пунктах временного размещения, установленных на трассе в Ростовской области, есть все необходимое для комфортного пребывания. Об этом рассказала корреспондент «Звезды».

Так, в ПВР есть буржуйка и запас воды, благодаря чему можно выпить горячего чая, есть питание в термосах, салаты и хлеб. Кроме того, водители могут зарядить телефоны, чтобы связаться со своими близкими. Но главное, что в ПВР тепло.

Напомним, накануне на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада образовался затор из более тысячи машин. В Ростовской области даже был введен режим ЧС. Сегодня стало известно, что движение по трассе началось в обе стороны, а протяженность пробки уменьшилась до 17 километров.

В снежном плену на трассе М-4 «Дон» оказалась и беременная девушка. В больнице оценили ее состояние после спасения.