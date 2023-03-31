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В больнице оценили состояние спасенной из снежного плена на трассе «Дон» беременной девушки

Игнат Далакян
16:53 31.03.2023
Сотрудница больницы сообщила, что «с женщиной все хорошо».
В больнице оценили состояние спасенной из снежного плена на трассе «Дон» беременной девушки
© Фото: ТРК «Звезда»
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Состояние беременной женщины, которую спасли из снежного плена на трассе «Дон» в Ростовской области, стабильное. Об этом сообщили «Звезде» в Центральной городской больнице города Каменск-Шахтинский.

«С женщиной все хорошо. Состояние стабильное», - сказала сотрудник родильного отделения ГБУ РО «Центральная городская больница» в г. Каменск-Шахтинском.

Другие подробности о состоянии беременной девушки не сообщаются.

Ранее в Ростовской области из образовавшегося снежного затора на трассе «Дон» спасли беременную девушку. Она вызвала скорую рано утром, но из-за сугробов машины не могли к ней проехать. К счастью, после расчистки части трассы ее удалось доставить в больницу.

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