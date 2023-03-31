Украинский суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Решение вступило в силу сразу после его подписания, однако оно может быть обжаловано.

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Хозяйственный суд Киева не стал разрешать монахам из Киево-Печерской лавры оставаться в обители на время рассмотрения иска против решения украинских властей расторгнуть договор аренды обители и ее объектов. Об этом следует из соответствующего решения, опубликованного на сайте суда.

«В удовлетворении заявления Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, мужского монастыря Украинской православной церкви, об обеспечении иска в рамках дела №910/4552/23 отказать», - следует из постановления суда.

Решение судей вступает в силу с момента его подписания, однако может быть обжаловано. Отмечается, что монахи обратились в суд с призывом приостановить выселение в качестве меры по обеспечению иска обители. Договор, заключенный в 2013 году между музеем-заповедником «Киево-Печерская лавра» и монастырем позволяет использовать здание обители, которое находится в собственности Украины.

По словам адвоката монастыря протоиерея Никиты Чекмана, начать рассмотрение иска в суде планируют иска 26 апреля.

Ранее Захарова назвала Средневековьем ситуацию с Киево-Печерской лаврой. Официальный представитель МИД добавила, что украинские националисты теперь грозятся отобрать у УПЦ еще и Почаевскую лавру.