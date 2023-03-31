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Протяженность затора на заснеженной трассе «М4-Дон» в Ростовской области сократилась до 30 километров

Елизавета Потейчук
Ярослава Коценко
10:36 31.03.2023
Трасса «М4-Дон» стоит со вчерашнего дня, а водители всю ночь не спали в ожидании помощи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Подобного снегопада в Ростовской области не было уже 30 лет.  Аномальная для марта стихия парализовала запад региона. Встали поезда, около 35 тысяч человек лишились электричества. Высота сугробов в некоторых районах достигает полуметра.

«Аварии на каждом шагу. Жалко тех людей, которые попали в такую ситуацию. И мы сейчас тоже оказались в такой ситуации. Спасибо людям добрым, помогли, нас вытащили», - говорят местные жители Дмитрий и Марина Бышовы.

Трасса «М4-Дон» стоит со вчерашнего дня, а водители всю ночь не спали в ожидании помощи. Сотрудники ДПС освободили полосу, чтобы водители могли доехать до разворота. Режим ЧС введен в Шахтах, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах. На заметенной бураном трассе М4 развернули десять пунктов обогрева. Количество техники и личного состава МЧС увеличили вдвое: до 250 спецавтомобилей и 500 спасателей.

Движение на участке трассы от Каменска-Шахтинского до Шахт полностью закрыли. Сотрудники МЧС срезают металлические ограждения между полосами для того, чтобы водители могли развернуться и уехать в обратном направлении. Сложная обстановка складывается и на дорогах регионального значения.

Трасса Гуково - Новошахтинск идет параллельно «М4-Дон», и именно здесь автолюбители пытались объехать пробку, которая растянулась более чем на 50 километров. Но не все смогли даже заехать на эту трассу. Журналистов чудом пропустили, чтобы осветить происходящее: сильнейший ветер, от которого сложно устоять на ногах, заносит машины. Люди ждут помощи с часу дня, а дальше - проезда нет.

На трассе «М4-Дон» продолжает работать тяжелая техника и снегоходы. Заглохшие машины буксируют, пострадавших эвакуируют. Сейчас в пунктах временного размещения находятся более 170 человек, в том числе 56 детей. Начали подвозить топливо и продукты. Общими усилиями протяженность затора сократилась до 30 километров. Но помощи продолжают ждать сотни фур и легковушек.

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