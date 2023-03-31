Экономист Бунич назвал предложение сократить рабочий день источником проблем

Эксперт отметил, что сейчас в России наблюдается рост числа доступных рабочих мест, а предложение о сокращении времени работы снизит зарплату.

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В Комитете Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов. Согласно предложению, работникам могут сократить рабочие часы в пятницу - при этом сохранится заработная плата. Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич прокомментировал «Звезде» данное предложение, отметив, что в стране имеется достаточно рабочих мест, а подобные предложения обычно используются при их отсутствии.

«Сейчас работа есть. Даже те предприятия, которые полустояли, сейчас могут быть востребованы. Сейчас будет промышленная активизация, она необходима», - отметил эксперт.

При этом экономист подверг сомнению тот факт, что работодатели сохранят ту же самую зарплату при снижении рабочих часов. Подобная инициатива может создать и другие проблемы на рынке труда.

«Проблема в том, что, скорее всего, за этим будет стоять сокращение зарплат. Это все сказки - что кто-то собирается платить столько же за меньшее рабочее время. Если меньше платить не получится, то могут произойти какие-то эксцессы, будут возникать проблемы в сфере занятости. Сейчас несвоевременно это, тем более что сейчас нет безработицы никакой», - рассказал экономист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране безработица остается на рекордно низком уровне. При этом наблюдается небольшой рост доходов граждан.