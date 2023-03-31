В Петербурге изъяли более 200 кг кокаина из Латинской Америки

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В Санкт-Петербурге правоохранительные органы изъяли из фуры с фруктами более 200 килограммов кокаина из Латинской Америки.

Как сообщает «360», злоумышленники сделали тайники в грузовике тайники, где хранились наркотические вещества. По словам официального представителя МВД РФ, стоимость такой партии оценивается в 800 миллионов рублей на черном рынке.

В сообщении говорится, что перевозкой наркотических веществ занимались два курьера из Санкт-Петербурга, которые ранее уже были судимы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических веществ и приготовлению к совершению преступления.

На данный момент сотрудники полиции выясняют всех участников преступной схемы поставок наркотиков в Российскую Федерацию и каналы их распространения.

Ранее в Мексике была приостановлена экстрадиция в Соединенные Штаты Овидио Гусмана Лопеса, сына наркобарона Хоакина Гусмана. Подозреваемый обвиняется в преступном сговоре по распространению различных наркотических веществ.