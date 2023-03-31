Лавров заявил, что новая внешнеполитическая концепция предусматривает введение ответных мер

Об этом министр заявил в ходе заседания Совета безопасности, которое посвящено новой концепции.

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В новой концепции внешней политики РФ предусмотрена возможность введения ответных симметричных или асимметричных мер. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета безопасности.

«В концепции предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России», - заявил Лавров.

Сегодня, 31 марта, президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой редакции концепции внешней политики РФ. В документе обозначены принципы дипломатической деятельности с учетом изменений в международной жизни.