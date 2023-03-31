Лавров: логика новой концепции внешней политики РФ отражает изменения после начала СВО

На совещании с постоянными членами Совбеза РФ, посвященном обновленной редакции концепции внешней политики РФ, выступил с докладом глава МИД Сергей Лавров.

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Логика новой концепции внешней политики РФ отражает изменения после начала специальной военной операции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Логика документа, как вы и упомянули, Владимир Владимирович, отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримое ускорение с началом специальной военной операции», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на совещании с постоянными членами Совета безопасности, которое в режиме видеоконференции проводит президент РФ Владимир Путин.

Так, в документе говорится о беспрецедентном за последнее десятилетие уровне международной напряженности и экзистенциальном характере угроз безопасности России. Согласно документу, они исходят от недружественных стран.

Кроме того, новая концепция предполагает разные меры ответа на угрозы. Присутствует тезис об использовании российских Вооруженных сил с целью отражения или предотвращения нападения на Россию и союзников. По словам Лаврова, в документе акцент сделан на суверенное равенство всех государств.