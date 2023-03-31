Лавров: логика новой концепции внешней политики РФ отражает изменения после начала СВО
Логика новой концепции внешней политики РФ отражает изменения после начала специальной военной операции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Логика документа, как вы и упомянули, Владимир Владимирович, отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримое ускорение с началом специальной военной операции», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на совещании с постоянными членами Совета безопасности, которое в режиме видеоконференции проводит президент РФ Владимир Путин.
Так, в документе говорится о беспрецедентном за последнее десятилетие уровне международной напряженности и экзистенциальном характере угроз безопасности России. Согласно документу, они исходят от недружественных стран.
Кроме того, новая концепция предполагает разные меры ответа на угрозы. Присутствует тезис об использовании российских Вооруженных сил с целью отражения или предотвращения нападения на Россию и союзников. По словам Лаврова, в документе акцент сделан на суверенное равенство всех государств.