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Политолог Безпалько изложил три дальнейших сценария с выселением монахов из Киево-Печерской лавры

Елизавета Потейчук
11:55 31.03.2023
В частности, политолог допустил, что священнослужители сами могут покинуть лавру.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookprss
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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в беседе со «Звездой» изложил три варианта развития событий, происходящих вокруг выселения монахов из Киево-Печерской лавры. В первом случае специалист назвал переход руководства Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в так называемую Православную церковь Украины.

«Тогда, возможно, их сразу не будут выгонять или в этом случае они пока смогут на какое-то время там остаться. Второй вариант - это силовой захват лавры с помощью комиссий, полиции, спецназа и так далее. В этом случае очевидно, что будет наблюдаться некое столкновение. Но если не столкновение, то просто выдворение монахов, священников и священноначальников», - считает Безпалько.

В качестве третьего сценария происходящего политолог назвал уход самих священнослужителей из лавры. В любом случае, полагает Безпалько, УПЦ МП потеряет лавру. Сам специалист склоняется ко второму или третьему варианту развития событий.

Напомним, монахам УПЦ предписали покинуть принадлежащие национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» здания до 29 марта. Украинские власти в одностороннем порядке намерены разорвать с УПЦ договор аренды зданий на территории лавры. На одну из последних служб в лавре в столице Украины собрались тысячи верующих. Позднее украинский суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры.

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