Песков заявил об абсурдности призыва WSJ о высылке всех российских журналистов

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что, говоря об Эване Гершковиче, речь идет о деятельности под прикрытием журналистской.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неправильным и абсурдным призыв издания The Wall Street Journal выслать всех российских журналистов после ареста в РФ корреспондента Эвана Гершковича. Официальный представитель Кремля указал, что власти не видят для этого никакого повода.

«В данном случае речь идет о деятельности под прикрытием журналистской, шпионской по сути. Поскольку журналиста взяли с поличным, здесь ситуация очевидна. В связи с этим требовать высылки всех российских журналистов - газета может это делать, но такого быть не должно, и здесь для этого нет никакого повода», - объяснил официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков подчеркнул, что высылка журналистов обоснованна, когда речь идет о нарушении закона, но в отношении добросовестных журналистов подобная мера «неправильна».

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича по статье о шпионаже. Ведомство отмечает, что Гершкович по заданию США собирал информацию об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которая содержала государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.