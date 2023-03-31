В Кремле назвали спецоперацию единственным средством достижения целей России

В Кремле напомнили, что Путин и Лукашенко могут обсудить ситуацию на Украине уже на следующей неделе.

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В контексте Украины не имеется каких-либо изменений. Специальная военная операция продолжается - сейчас это единственный способ достичь поставленных Россией целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В контексте Украины ничего не меняется, продолжается специальная военная операция, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной», - заявил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что на следующей неделе состоится совет Высшего государственного совета Союзного государства, в рамках которого президенты России и Белоруссии могут обсудить ситуацию на Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем послании к народу призвал к прекращению боевых действий в зоне конфликта на Украине и назвал условия перемирия. Он подчеркнул, что остановить кровопролитие на Украине надо немедленно.