Лукашенко призвал к перемирию на Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к прекращению боевых действий в зоне конфликта на Украине и назвал условия перемирия. Темы украинского конфликта белорусский лидер коснулся в послании к народу и парламенту страны.

«Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов и военной техники», - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что остановить кровопролитие на Украине надо немедленно, «пока не началась эскалация».

При этом Лукашенко предупредил, что Запад попробует воспользоваться перемирием, и выразил уверенность, что Россия использует «всю мощь военно-промышленного комплекса и армии для предотвращения эскалации конфликта».

По мнению Лукашенко, единственная возможность прийти к миру - это переговоры без предварительных условий.

Ранее сообщалось, что страны Запада усиливают военную помощь Украине и обещают включить в поставки боевые танки Leopard.