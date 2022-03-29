МИД России вызвал трех прибалтийских послов к 12.00

Сообщается, что, руководствуясь принципом взаимности, послы будут извещены о высылке их дипломатов из Российской Федерации.

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Министерство иностранных дел России вызвало глав дипломатических представительств трех прибалтийских республик. В частности, на встречу в российский МИД приглашены посол Эстонии Маргус Лайдре, посол Литвы Эйтвидас Баярунас и посол Латвии Марис Риекстиньш.

Сообщается, что данная встреча вызвана решением российской стороны выслать дипломатов прибалтийских стран по принципу взаимности.

«К 12.00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанным на принципе взаимности, о высылке их дипломатов», - приводит РИА Новости слова источника.

Ранее Латвия и Эстония выслали по три российских дипломата, Литва - четырех. Их обвинили в якобы «противоречащей дипломатическому статусу» деятельности, распространении пропаганды и «подрыве безопасности».

Также накануне американский дипломат высказал мнение, что нынешний кризис выгоден для Соединенных Штатов: негативное отношение к России увеличивается, военно-промышленный комплекс США развивается в дополнение к усилению блока НАТО. Бывший дипломат США Час Фриман заявил, что на Украине проводится необъявленная России война.