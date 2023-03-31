Договор подписан в Индонезии в программе официального визита в страну министра юстиции России Константина Чуйченко.

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Россия и Индонезия подписали договор о выдаче преступников для предания их уголовной ответственности и для исполнения приговора суда. Важный документ, предусматривающий сотрудничество двух стран в судебно-правовой сфере, подписал в Индонезии министр юстиции России Константин Чуйченко в ходе официального визита.

«Договор о выдаче регулирует вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора», - рассказали в пресс-службе Минюста РФ.

Комментируя подписание договора о выдаче, Чуйченко отметил, что важный шаг в «борьбе с трансграничной преступностью», а также способ защиты жертв преступлений и «восстановления справедливости и безопасности».

В Минюсте РФ уточнили, что во время посещения Индонезии Чуйченко провел переговоры с министром юстиции и по правам человека Индонезии Ясонной Лаоли. На встрече поднимались темы межгосударственного сотрудничества в правовой сфере, в том числе перспективы юридической помощи по гражданским и торговым делам.

Следующая встреча с главой Минюста Индонезии возможно состоится 11-13 мая в Санкт-Петербурге во время XI Петербургского международного юридического форума: Ясонна Лаоли получил приглашение на этот саммит.

Ранее сообщалось, что МИД РФ ведет переговоры о безвизовом режиме с рядом стран, среди них и Индонезия.