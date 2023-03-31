Минобороны РФ: призывников 2023 года отправят домой после прохождения срочной службы

Также в ведомстве рассказали, что их служба будет проходить на территории России.

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В российском оборонном ведомстве успокоили будущих призывников и их родственников. Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что по окончании сроков военной службы призывники 2023 года будут уволены и отправятся домой.

«Все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания», - подчеркнули в Минобороны России.

Также Цимлянский рассказал, что службу призывники будут проходить на территории Российской Федерации. Около трети юношей потом будут направлены в учебные соединения и воинские части, где будут учиться управлять современной военной техникой.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.