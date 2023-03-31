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Минобороны России показало ход подготовки снайперов в Новосибирской области

12:00 31.03.2023
Цели поражались на дистанциях до тысячи метров. В Минобороны России заявили, что в ходе занятий использовались снайперские винтовки СВ-98М, СВД, АСВКМ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры тренировок снайперов в Новосибирском высшем военном командном училище.

Занятия проходили на полигоне Кольцово. Они были посвящены поражению целей на максимальных дальностях. 

«В ходе практических занятий снайперы совершенствовали навыки поражения "противника" на различных дистанциях, используя снайперские винтовки СВ-98М, СВД, АСВКМ», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что стрельба выполнялась на точность и на дальность. В первом случае она велась на дистанциях от 100 до 600 метров, а во втором - до 1 000 метров. 

Кроме этого, снайперы отрабатывали стрельбу с перемещение, из-за укрытия, а также из неудобных положений. При этом занятия проводились под руководством опытных инструкторов, в их ходе учитывался опыт, полученный в ходе специальной военной операции. 

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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