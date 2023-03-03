Военные железнодорожники совершили более 4,5 тысячи машинорейсов в ходе строительства БАМа-2 за этот год

За два с небольшим месяца в тело железнодорожной насыпи было заложено более 90 тысяч кубометров скального грунта.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В тело железнодорожной насыпи на участке ответственности военных железнодорожников в ходе строительства БАМа-2 заложено более 90 тысяч кубометров скального грунта с начала года. Об этом сообщает Минобороны России.

Для этого в условиях сверхнизких температур военные железнодорожники совершили свыше 4,5 тысячи машинорейсов. Скальный грунт добывается из нескольких карьеров. Он тут же идет в дело для сооружения насыпи, на которую положат железнодорожный путь.

Параллельно реконструируется автодорога, дублирующая БАМ. За два месяца этого года удалось обновить более 15 километров. В МО РФ уточнили, что военные железнодорожники используют комплекс землеройных машин. Это тяжелая гусеничная техника - бульдозеры, экскаваторы, самосвалы и пневмомолоты.

Ранее «Звезда» показала кадры работы бронепоезда «Волга» по разминированию и восстановлению путей в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов