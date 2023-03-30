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Депутат ЕП Уоллес заявил, что 70% европейцев не поддерживают санкции против России

Елизавета Потейчук
09:54 30.03.2023
Депутат ЕП от Ирландии сослался на результаты опроса Европейского совета.
Депутат ЕП Уоллес заявил, что 70% европейцев не поддерживают санкции против России
© Фото: Dwi Anoraganingrum, imago, Globallookpress
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Европейский союз не желает слушать собственных граждан, которые выступают за мир, а не за противодействие с Россией. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Опрос Европейского совета по международным отношениям в июне прошлого года показал, что более 70% граждан ЕС выступают за мир, а не за продолжение попыток наказать Россию. Почему ЕС до сих пор отказывается слушать своих граждан? Почему ЕС до сих пор поддерживает глупую прокси-войну США и НАТО», - написал политик у себя в Twitter.

Ранее лидеры стран ЕС поддержали план по ускоренной передаче Киеву артиллерийских боеприпасов и ракет. Вместе с тем саммит Евросоюза подтвердил обещание предоставить Киеву в течение 12 месяцев миллиард снарядов, а также ракеты класса «земля-земля», если будет на них запрос.

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