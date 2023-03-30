Украинские националисты выпустили по Ясиноватой пять снарядов «натовского» калибра

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Украинские националисты подвергли обстрелу город Ясиноватая утром 30 марта. Об очередной атаке киевского режима на крупный железнодорожный узел ДНР сообщило представительство республики в СЦКК.

По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 08.45 в четверг, 30 марта. Огонь велся по направлению Авдеевка - Ясиноватая с использованием боеприпасов калибра, характерного для армии НАТО.

«Выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», - сообщил Telegram-канал представительства.

Напомним, что город Ясиноватая находится на пересечении нескольких железнодорожных веток, это крупный железнодорожный узел в ДНР и расположен всего в 12 километрах от Донецка.

Ранее сообщалось о массированном обстреле жилых кварталов Донецка. Под вражеский огонь в ночь с 27 на 28 марта попало несколько многоэтажных жилых домов на ул. Куйбышева, пострадали по меньшей мере три человека.