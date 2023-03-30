Украинские националисты выпустили по Ясиноватой пять снарядов «натовского» калибра
Украинские националисты подвергли обстрелу город Ясиноватая утром 30 марта. Об очередной атаке киевского режима на крупный железнодорожный узел ДНР сообщило представительство республики в СЦКК.
По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 08.45 в четверг, 30 марта. Огонь велся по направлению Авдеевка - Ясиноватая с использованием боеприпасов калибра, характерного для армии НАТО.
«Выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», - сообщил Telegram-канал представительства.
Напомним, что город Ясиноватая находится на пересечении нескольких железнодорожных веток, это крупный железнодорожный узел в ДНР и расположен всего в 12 километрах от Донецка.
Ранее сообщалось о массированном обстреле жилых кварталов Донецка. Под вражеский огонь в ночь с 27 на 28 марта попало несколько многоэтажных жилых домов на ул. Куйбышева, пострадали по меньшей мере три человека.