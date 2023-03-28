Украинские националисты возобновили обстрел Донецка утром 28 марта
Украинские боевики после массированной ночной атаки возобновили обстрел Донецка утром 28 марта. Об очередном нападении на мирные кварталы сообщил СЦКК ДНР.
По данным представительства, 28 марта в 7:30 украинские националисты выпустили три снаряда калибром 152 мм по Куйбышевскому району Донецка. Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Как отметил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Куземзин, город еще не пришел в себя после ночного обстрела.
Под огонь вражеской артиллерии в ночь с 27 на 28 марта попали несколько многоэтажек на ул. Куйбышева. Из-за прямого попадания снаряда в одну из квартир произошло обрушение межэтажных перекрытий. Пострадали по меньшей мере три человека: 23-летний мужчина и две женщины 1985 и 2004 г.р. Без газа в районе остаются 11 многоэтажек.