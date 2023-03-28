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Украинские националисты возобновили обстрел Донецка утром 28 марта

Ирина Елагина
08:51 28.03.2023
После ночного обстрела в городе нет газа в 11 домах.
Украинские националисты возобновили обстрел Донецка утром 28 марта
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Украинские боевики после массированной ночной атаки возобновили обстрел Донецка утром 28 марта. Об очередном нападении на мирные кварталы сообщил СЦКК ДНР.

По данным представительства, 28 марта в 7:30 украинские националисты выпустили три снаряда калибром 152 мм по Куйбышевскому району Донецка. Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Как отметил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Куземзин, город еще не пришел в себя после ночного обстрела.

Под огонь вражеской артиллерии в ночь с 27 на 28 марта попали несколько многоэтажек на ул. Куйбышева. Из-за прямого попадания снаряда в одну из квартир произошло обрушение межэтажных перекрытий. Пострадали по меньшей мере три человека: 23-летний мужчина и две женщины 1985 и 2004 г.р. Без газа в районе остаются 11 многоэтажек.

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