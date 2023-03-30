Российские бойцы уничтожили укрытый танк и десять националистов на Авдеевском направлении

В районе Марьинки наши бойцы предотвратили попытку националистов приблизиться к одному из подразделений южной группировки войск.

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Российские бойцы выявили замаскированный танк и десять украинских боевиков на Авдеевском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Ивана Бигмы, танк и личный состав националистов были уничтожены после удара авиации ВКС России с применением управляемого боеприпаса.

«На Донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка штурмовые группы мотострелкового соединения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями артиллерии пресекли попытку националистов приблизиться к одному из подразделений южной группировки войск. Противник был остановлен плотным огнем», - добавил Бигма.

Таким образом, украинские боевики понесли потери в личном составе до 20 человек, а также в бронетехнике. В результате этого противник отступил.

Напомним, российские бойцы вскрыли три украинских опорных пункта на Краснолиманском направлении. Вместе с тем расчеты ЗРК «Тор-М1» обнаружили и уничтожили вражеские беспилотники.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.