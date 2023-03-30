МО РФ: российские бойцы вскрыли три украинских опорных пункта на Краснолиманском направлении

Также расчеты ЗРК «Тор-М1» обнаружили и уничтожили украинские беспилотники.

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Российские бойцы на Краснолиманском направлении специальной военной операции вскрыли местоположение трех опорных пунктов украинских боевиков. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли противнику поражение термобарическими снарядами, в результате чего националисты понесли потери в живой силе и технике.

«Кроме этого, расчетами зенитных ракетных комплексов “Тор-М1” группировки «Центр» обнаружили и уничтожили беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины», - добавил Савчук.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о поражении четырех пунктов управления неприятеля. Вместе с тем в районе Семеновки на территории ДНР российские бойцы уничтожили узел связи украинских боевиков.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.