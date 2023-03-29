В МО РФ заявили о поражении четырех пунктов управления украинских боевиков

Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в районе Семеновки в ДНР был уничтожен узел связи противника.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России сообщили о поражении четырех пунктов управления неприятеля. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и Новоберислав Херсонской области», - сказал Конашенков.

Кроме этого, в районе Семеновки на территории ДНР был уничтожен узел связи противника. А в районе Старицы в Харьковской области был уничтожен украинский склад боеприпасов.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 87 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска врага в 118 районах.

Стрелковое оружие российских бойцов и средства ПВО за сутки стали причиной уничтожения восьми украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Червонопоповка, Ковалевка (ЛНР), Зеленый Гай, Ленинское (ДНР), Ремовка (Запорожская область). Также были перехвачены шесть украинских снарядов РСЗО HIMARS производства США.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери неприятеля на нескольких направлениях.

На Купянском направлении враг потерял более 35 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля и противотанковую пушку МТ-12.

Краснолиманское направление стало местом гибели до 100 украинских боевиков. Также были уничтожены две боевые бронированные машины противника, три пикапа и САУ «Акация».

На Донецком направлении противник потерял до 310 боевиков, два танка, четыре БМП, бронетранспортер, девять других боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».

Более 50 боевиков было уничтожено на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Кроме этого, были уничтожены танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении неприятель потерял до 40 боевиков, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и артиллерийскую систему М777 американского производства.

Всего же с начала спецоперации враг недосчитался 404 самолетов, 226 вертолетов, 3 620 беспилотников, 414 ЗРК, 8 456 танков и других боевых бронированных машин, 1 074 боевых машин РСЗО, 4 456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 177 единиц специальной военной автотехники.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух украинских разведгрупп на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.