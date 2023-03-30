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Замминистра обороны Иванов проверил готовность комплекса подготовки космических аппаратов на космодроме Плесецк

08:21 30.03.2023
Новый комплекс предназначен для полного цикла предпусковой подготовки космических аппаратов, разгонных блоков и космической головной части.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России завершили строительство универсального наземного технического комплекса, который предназначен для полного цикла предпусковой подготовки космических аппаратов, разгонных блоков и космической головной части. Комплекс позволит осуществлять подготовку нескольких типов космических аппаратов и разгонных блоков для ракет «Ангара» легкого, среднего и тяжелого классов.

Готовность объекта проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в составе рабочей группы совместно с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андреем Турчаком.

Также Иванов и Турчак проверили развитие инфраструктуры гарнизона, где ведется строительство крупного военного госпиталя на 300 мест, жилья и оздоровительного комплекса. В городе продолжается строительство жилого 12-этажного дома. Его планируется сдать осенью текущего года. Это третий жилой дом, который военные строители возводят для военнослужащих космодрома. В 2021 и 2022 годах были сданы две аналогичные высотки.

Ранее с космодрома Плесецк в интересах оборонного ведомства стартовала ракета «Союз-2.1в». Пуск прошел в штатном режиме и с космическим аппаратом была установлена устойчивая телеметрическая связь.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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