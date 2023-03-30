Путин дал поручение о проведении Международного форума «Россия»

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Павильоны ВДНХ в Москве станут площадкой для демонстрации успехов российской экономики в 2023-2024 годах. Здесь пройдет Международная экономическая выставка-форум «Россия». Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

«Установить, что Международная выставка-форум "Россия" проводится в 2023-2024 года в Москве на территории ВДНХ», - говорится в тексте указа на портале правовой информации.

Из текста документа следует, что выставка-форум позволит показать достижения России во всех отраслях экономики от промышленности и энергетики до АПК, транспортной, строительной и культурной сферы. Особое внимание будет уделено успешному опыту развивающихся российских регионов.

Одна из целей Форума обозначена, как «содействие дальнейшему международному сотрудничеству РФ».

Подготовкой выставки-форума займется организационный комитет во главе с первым заместителем руководителя президентской администрации Сергеем Кириенко.

Ранее Сергей Кириенко прокомментировал предложение Владимира Путина о реформе высшего образования с возвращением к традиционным срокам обучения в вузах вне Болонской системы и отметил, что России нужно использовать опыт советской школы, адаптировать его под современные реалии.