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В госпитале Вишневского вручили награды участникам спецоперации

15:20 28.03.2023
Вместе с орденами и медалями военнослужащие получили сертификаты об окончании курса дополнительного образования и документы на новое жилье.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сегодня в Москве вручили госнаграды участникам спецоперации, которые прошли переподготовку в созданном на базе госпиталя имени Вишневского реабилитационном центре.

Вместе с орденами и медалями военнослужащие получили сертификаты об окончании курса дополнительного образования и документы на новое жилье. Представители Минобороны передали слова благодарности Сергея Шойгу за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга.

Солдаты и офицеры продолжат службу на новом месте. Временно исполняющий должность руководителя Департамента жилищного обеспечения Минобороны Артем Святненко подробно рассказал, как решается квартирный вопрос.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЦВО одержали победу в Кубке Вооруженных сил по ски-альпинизму в Красноярском крае.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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