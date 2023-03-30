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Глава МВФ заявила о несправедливом распределении благ между странами и народами

Елизавета Потейчук
06:40 30.03.2023
Мировые цепочки поставок должны быть более защищенными и диверсифицированными, считает Кристалина Георгиева.
Глава МВФ заявила о несправедливом распределении благ между странами и народами
© Фото: Наталья Селиверстова РИА Новости
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила мнение, что глобализация мировой экономики провоцирует несправедливое распределение благ между государствами и народами. По словам Георгиевой, мировые цепочки поставок должны быть более разнообразными и защищенными.

«Мы должны признать, что блага от глобализации не распределяются справедливым образом между странами и людьми», - цитирует РИА Новости слова главы МВФ с Боаоского Азиатского форума в Китае.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что цель российской экономики состоит в том, чтобы людям жилось лучше, а их доходы начали расти. С октября прошлого года реальная заработная плата россиян увеличилась на 0,3-0,6%. Российский лидер назвал данный показатель «движением в правильном направлении».

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