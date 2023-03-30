Взятие украинских опорных пунктов десантниками в зоне СВО показали на видео

Огнем танков и артиллерии уничтожен склад боеприпасов боевиков, а также подавлен минометный взвод на огневой позиции.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) на одном из направлений специальной военной операции на Украине. В ходе боевых действий штурмовые отряды ВДВ при поддержке артиллерии парашютно-десантных полков и соединения, а также беспилотной авиации и танков захватили несколько опорных пунктов противника.

Вместе с тем десантники получили большое количество стрелкового вооружения, в том числе иностранного производства, в качестве трофеев. Украинские боевики, понеся значительные потери в личном составе и технике, для недопущения дальнейшей утраты занимаемых позиций ввели дополнительные резервы, но удержать их не смогли и оставили обороняемый рубеж.

Кроме того, огнем танков и артиллерии уничтожен склад боеприпасов, а также подавлен минометный взвод на огневой позиции и нанесено поражение подходящим резервам противника.

Ранее «Звезда» показала кадры боевых действий российских бойцов в Марьинке. Зачастую военнослужащим приходится по несколько дней наблюдать за поведением противника, а затем открывать огонь.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.