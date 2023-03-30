Опубликованы кадры боевых действий бойцов ВС РФ в Марьинке

Военнослужащие поделились, что главная сложность при ведении боя в городе - нехватка укрытий. Бойцы ВС РФ постоянно попадают под обстрелы боевиков.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские войска сейчас штурмуют Марьинку Донецкой Народной Республики, чтобы выполнить важную задачу - зачистить город от украинских националистов. Именно из этого населенного пункта, граничащего с Донецком, боевики на протяжении нескольких лет ведут обстрел жилых кварталов столицы Донбасса. Город практически превращен в руины.

Некогда жилые дома боевики превратили в крепости. Впрочем, крепости эти постепенно рушатся.

Мирные жители в основном успели отсюда уехать. На улицах можно увидеть тела погибших украинских боевиков, сгоревшую бронетехнику. Особенность боевой работы здесь в том, что не всегда можно положиться на укрытие.

«Сложно, очень мало укреплений. Прячемся, уже знаем, где есть места - подвалы, укрытия», - рассказывает один из военнослужащих.

Бойцы уже научились тому, чему не научат ни в одной учебке. Чтобы выжить, недостаточно спрятаться, прятаться надо уметь по современным требованиям.

Боевая работа здесь зачастую идет не так, как это представляется. Не всегда идет активный штурм. Зачастую это длительная работа - по несколько дней наблюдать за поведением противника, а затем открывать огонь. Иногда в ход идет даже несовременное, но мощное оружие, например противотанковое ружье 1943 года производства.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Владислава Кустова.

Ранее «Звезда» показала кадры последствий обстрелов ЗАЭС украинскими боевиками. Следы обстрела на колоннах находятся вблизи от резервуара азотно-кислородной станции. Он очень взрывоопасен. К счастью, во время обстрела персонал станции успел потушить пожар.