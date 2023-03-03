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В МО РФ рассказали, как партизанский отряд «Ураган» застал врасплох немцев во времена битвы за Ржев

00:58 03.03.2023
Российское военное ведомство опубликовало архивные документы к 80-летию со дня освобождения Ржева от немецко-фашистских войск.
В МО РФ рассказали, как партизанский отряд «Ураган» застал врасплох немцев во времена битвы за Ржев
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России запустило новый мультимедийный историко-познавательный раздел «На ржевском рубеже славы», основанный на архивных материалах из фондов ЦАМО РФ, к 80-летней годовщине освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчков. В разделе, в частности, опубликованы доклады о результатах боевых действий, приказы войскам, а также оперативные карты - это документы, охватывающие весь период боев за город.

В частности, в документах рассказывается об одной из воздушно-десантной операции, целью которой было не допустить отход фашистов из района Вязьма на запад и одновременно содействовать войскам Западного и Калининградского фронтов уничтожении ржевско-вяземской группировки противника. Что примечательно, для реализации операции использовались диверсионные группы и ложные воздушные десанты.

© Минобороны России

Вместе с тем в разделе рассказывается о ряде инициативных действий отдельных командиров-десантников, которые в дальнейшем помогли в борьбе с врагом. Так, группа из 50 десантников во главе с врачом Пикулевым и батальонным комиссаром Мазуркевичем организовали партизанский отряд «Ураган» и общими силами решили овладеть городом Дорогобужем, окружив его со всех сторон. Ночная атака застала немцев врасплох, поэтому гарнизон противника начал разбегаться. К утру город был полностью очищен от врага.

© Минобороны России

Напомним, в день празднования 80-летия победы в Сталинградской битве президент России Владимир Путин заявил, что деятельность по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны будет продолжена. 

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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