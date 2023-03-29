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Херш заявил, что украинский кризис нужен Байдену ради политических очков для выборов

Марина Крижановская
03:38 29.03.2023
Журналист обратил внимание на то, что президенты США используют участие в войнах для повышения своего рейтинга.
Херш заявил, что украинский кризис нужен Байдену ради политических очков для выборов
© Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что президенты считают большим плюсом участие в военных действиях, которое «приносит тебе много политических очков». Он заявил, что Билл Клинтон осознал это, понял это и Байден.

Херш добавил, что в худшие времена участие в боевых действиях помогало президентам США получать политические очки. Нынешний глава Белого дома также не стал гнушаться этого, поскольку он желает стать президентом США во второй раз и будет держаться за украинский кейс до самого «конца». Об этом Сеймур Херш рассказал в интервью RT.

«У Байдена все в порядке, но полноты власти нет. Он измотан. Ему около 80. В стране много проблем, которыми он не занимается. А президенты всегда считают войну большим плюсом. Участие в войне приносит тебе много политических очков. Так происходит всегда. Билл Клинтон понял это в худшие дни своего президентства», - сказал он.

Херш напомнил о проблемах, с которыми столкнулся президент Клинтон до приказа начать бомбардировки Ирака. Он вспомнил случай с походом Клинтона в церковь на следующий после бомбардировок день.

«На следующий день, в воскресенье, Клинтон пошел в церковь. Бомбардировку провели в субботу. Клинтон идет в церковь и становится героем. Пресса от него в восторге, ловит каждое его слово. Это действенный метод. Потому Байден так вцепился в Украину. Ему придется поддерживать ее до конца», - добавил журналист из США.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт необходимо завершить прямо сейчас. Он сказал, что готов решить его самостоятельно - «за 24 часа, с Путиным и Зеленским», добавив, что «это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять».

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