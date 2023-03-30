Кандидат в президенты Турции Оган заявил, что позиция Запада по конфликту на Украине однобокая

Оган указал на важность посредничества при разрешении региональных конфликтов, подчеркнув, что медиаторами должны быть страны этого региона.

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Кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган считает, что позиция западных стран по украинскому конфликту слишком односторонняя и она не способствует его стабилизации и разрешению.

Он призвал погасить «огонь конфликта», а также осудил вмешательство Запада в региональные кризисы. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«В целом мы не считаем правильным подход вмешательства Запада в региональные кризисы. Мы увидели, к чему это привело в Ираке. Увидели снабжение оружием Рабочей партии Курдистана (РПК) со стороны США. В этой связи, на мой взгляд, позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя, способствующая разжиганию конфликта, чем ее стабилизации. Мы все должны погасить этот огонь», - цитирует его слова агентство.

Продолжая тему разрешения региональных кризисов, Оган заявил, что в их разрешении не должно быть вмешательства извне. Кандидат в президенты подчеркнул, что он не намерен использовать ту же политику, что и страны Запада, при регулировании кризисов в регионе.

«За основу должен быть взят принцип территориальной целостности стран. Необходимо уважение к территориальной целостности Украины. В ходе нашего правления Турция будет в хороших отношениях как с Россией, так и с Западом. Но при этом мы не намерены утверждать политику Запада в отношении разрешения региональных кризисов, наша позиция состоит в том, чтобы региональные кризисы разрешались внутри региона», - заявил Синан Оган.

Он обратил внимание на важность посредничества при разрешении таких конфликтов, подчеркнув, что медиаторами должны быть страны этого же региона.

«Турция - страна, которая стремится к миру в регионе. Считаю, что конфликт на Украине - удручающий, допускать который не надо было. Подчеркну, что поддерживаю принцип территориальной целостности стран. Это относится и к России, и к Украине. К сожалению, регион открыт вмешательствам извне. По мне, если у региональных стран есть какие-либо проблемы, их возможно решить на региональном уровне», - пояснил кандидат на выборах президента, выпускник МГИМО и член дискуссионного клуба «Валдай».

Оган пояснил на примере, что «если есть проблемы у Турции и Сирии, необходимо решение при посредничестве России», а если между Россией и Украиной, то при посредничестве Турции.

Немногим ранее бывшая глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что западным странам не нужна дипломатия на Украине. Она проанализировала результаты переговоров прошлых лет Нормандской четверки и недавно предложенные Китаем 12 пунктов мирного плана, а также заявления западных чиновников в отношении России. Она отметила, что «вместо переговоров мы увидели танки».