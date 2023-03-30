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В США заявили, что Вашингтон готовится к войне с Россией и Китаем одновременно

Анастасия Бобылева
04:42 30.03.2023
Журналист Моррис отметил, что США теряют власть и из-за этого становятся более опасными.
В США заявили, что Вашингтон готовится к войне с Россией и Китаем одновременно
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
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США объявили о подготовке к войне с Россией и Китаем, об этом заявил журналист Клейтон Моррис, бывший ведущий телеканала Fox News. Он отметил, что такое поведение со стороны Вашингтона объясняется потерей власти.

«Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть», - отметил он.

По словам Морриса, власти США, теряя свое влияние в мире, пытаются убедить американских граждан, что Китай готовится к вторжению на территорию США.

Ранее о потере влияния США писала газета Asia Times. В материале уточнялось, что перемирие на Украине стало бы «спасительным унижением» для Вашингтона.

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