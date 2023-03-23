По мнению одного из американских политологов, прекращение огня на Украине стало бы «спасительным унижением» для США.

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Вашингтон теряет мировое влияние с катастрофической скоростью, поэтому перемирие на Украине было бы полезно и выгодно для властей США. Об этом заявил один из участников закрытой конференции внешнеполитических экспертов США.

«США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. Я выступил с утверждением, что лучшая политика - это немедленное прекращение огня», - отметил участник конференции в беседе с Asia Times.

Эксперт уточнил, что это стало бы «спасительным унижением», потому что сегодня американская промышленность все равно не справляется с обеспечением украинских националистов необходимым оружием и боеприпасами, пишет RT.

Напомним, во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, который завершился накануне, китайский лидер обсуждал с президентом Владимиром Путиным мирный план по Украине. Путин отметил схожесть взглядов Москвы и Пекина на проблему и допустил, что многие положения этого плана могут лечь в основу урегулирования ситуации. Встречу лидеров двух крупнейших держав на Западе назвали «концом мирового порядка», основанного на гегемонии Штатов.