Лейтенант Эфенди Магамедов был ранен под минометным огнем и все равно настроил станцию связи

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Старший матрос Заводской в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачу по недопущению прорыва противником рубежей обороны и подхода резервов националистов.

В один из дней специальной военной операции боевики предприняли попытку прорыва оборонительных позиций российских войск. Алексей в составе расчета боевой машины реактивного артиллерийского взвода выполнял боевую задачу по огневому поражению врага.

Расчет орудия старшего матроса Заводского для обеспечения огневой поддержки российским подразделениям вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам. Благодаря сплоченным и слаженным действиям расчет Алексея Заводского уничтожил минометный расчет противника и до 20 националистов.

Кроме того, в ходе боя, находясь под постоянными обстрелами противника, экипаж боевой машины Заводского поразил бетонное сооружение, из которого противник вел огонь по нашим войскам. Точным выстрелом было уничтожено огневое средство противника и до семи боевиков.

Артиллерийские удары по объектам противника значительно ослабили боевые порядки националистов. Это позволило отбросить украинских нацистов на исходные позиции.

Ранее сообщалось, что гвардии ефрейтор Черкашин отбил атаку националистов на санитарный конвой и спас жизни раненых бойцов, которых нужно было срочно транспортировать в полевой госпиталь.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов