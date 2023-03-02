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Лейтенант Эфенди Магамедов был ранен под минометным огнем и все равно настроил станцию связи

00:00 02.03.2023
В момент устранения неисправности рядом с лейтенантом разорвался минометный снаряд, Магамедов получил осколочное ранение, но восстановил работу станции связи, что помогло скоординировать удары нашей артиллерии по вражеским позициям.
Лейтенант Эфенди Магамедов был ранен под минометным огнем и все равно настроил станцию связи
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Лейтенант Эфенди Магамедов

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Лейтенант Эфенди Магамедов в составе подразделения российских Вооруженных Сил участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от украинских боевиков.

После вытеснения боевиков российским подразделениям поставили задачу – закрепиться на занимаемых позициях, организовав оборону.

Националисты в течение недели предпринимали неоднократные попытки контратаковать и прорвать позиции российских подразделений. При этом боевики применяли средства постановки помех.

Лейтенант Эфенди Магамедов несмотря на созданную боевиками сложную радиоэлектронную обстановку сумел организовать бесперебойную связь подразделения, что позволило оперативно координировать силы при обороне.

После очередного вражеского артиллерийского залпа была повреждена антенна на аппаратной машине, обеспечивающей связь внутри дивизиона. Лейтенант Эфенди Магамедов лично с риском для жизни выдвинулся для устранения повреждений. Эфенди действовал смело и решительно, оперативно устранил неисправности и заново настроил станцию связи. В этот момент рядом разорвался минометный снаряд и лейтенант Магамедов получил осколочное ранение.

Геройский поступок лейтенанта Эфенди Магамедова помог восстановить связь и уничтожить вражескую технику и живую силу противника. Благодаря Магамедову артиллерийские расчеты получили координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций националистов и нанесли удар по вражеским позициям. Российские военнослужащие отбили все атаки боевиков, населенный пункт остался под контролем российских Вооруженных Сил.

Старший матрос Заводской Алексей

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Старший матрос Заводской в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачу по недопущению прорыва противником рубежей обороны и подхода резервов националистов.
В один из дней специальной военной операции боевики предприняли попытку прорыва оборонительных позиций российских войск. Алексей в составе расчета боевой машины реактивного артиллерийского взвода выполнял боевую задачу по огневому поражению врага.

Расчет орудия старшего матроса Заводского для обеспечения огневой поддержки российским подразделениям вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам. Благодаря сплоченным и слаженным действиям расчет Алексея Заводского уничтожил минометный расчет противника и до 20 националистов.

Кроме того, в ходе боя, находясь под постоянными обстрелами противника, экипаж боевой машины Заводского поразил бетонное сооружение, из которого противник вел огонь по нашим войскам. Точным выстрелом было уничтожено огневое средство противника и до семи боевиков.
Артиллерийские удары по объектам противника значительно ослабили боевые порядки националистов. Это позволило отбросить украинских нацистов на исходные позиции.

Ранее сообщалось, что гвардии ефрейтор Черкашин отбил атаку националистов на санитарный конвой и спас жизни раненых бойцов, которых нужно было срочно транспортировать в полевой госпиталь.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов

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